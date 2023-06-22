Фронтовые бомбардировщики и ракетоносцы Ту-22М3 нанесли удары по Украине

Сегодня, 22 июня, ночью российские фронтовые бомбардировщики и ракетоносцы Ту-22М3 нанесли ракетные и бомбовые удары по ближним и дальним тылам Украины.

Фото: vimpel-v.com

Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Взрывы были слышны в Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Полтавской и Сумской областях. ВКС РФ применяли планируемые бомбы, а также ракеты средней и большой дальности (включая ракеты Х-22/32), отметил эксперт.

Судя по количеству попаданий (в ряде городов произошла детонация боеприпасов), ночь для киевского режима была тяжёлой, а количество военной техники и боекомплекта у противника к утру явно поубавилось, подытожил Подоляка.

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