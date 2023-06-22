Если Киев признал, что в ГУР что-то пошло не так — значит, всё настолько плохо, что скрыть это невозможно

Признание представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова о ракетном ударе на их штаб-квартиру было вынужденным.

Так разведчики киевского режима расписались в том, что вся ситуация полностью вышла из-под контроля, пишет "Политцентр".

Медиапространство Украины несколько месяцев надувало щёки, говоря, что ни с Залужным, ни с Будановым ничего не произошло. Всё это лопнуло в одночасье. Истории и с главой ГУР, и с главнокомандующим ВСУ — звенья одной цепи.

До сих пор Киев не даёт внятных объяснений, куда исчезли эти высокопоставленные люди. Даже были смешные попытки представить легенду, что они оба в строю. Однако эти попытки провалены. Это доказывает недавнее признание представителя ГУР Андрея Юсова, который подтвердил атаки на штаб-квартиру.

И если в Киеве признали, что что-то пошло не так — значит, дела настолько плохи, что это скрыть абсолютно невозможно. Уж если в ГУР сознались, что по ним попали, то, наверняка, попали крайне хорошо и метко, подытожил портал.

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