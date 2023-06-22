Юрист: идея освобождать бойцов СВО от уголовной ответственности противоречит УК РФ

Депутаты Госдумы РФ рассмотрят проект закона, который разрешит освобождать от уголовной ответственности участников спецоперации.

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Идею невозможно реализовать без изменения Уголовного кодекса, так как в этом случае не будут учитываться интересы россиян, пострадавших от преступления, заявила юрист Марина Сапожникова.

"Законопроект не содержит механизма возмещения вреда потерпевшему, не учитывает его интересы и, например, никак не регламентирует ситуацию, когда осужденному было назначено наказание в виде штрафа", — пояснила она в интервью изданию Сиб.фм.

По словам эксперта, осуждённый преступник после подписания контракта с Минобороны РФ будет полностью свободен от исполнения наказания, в том числе освобождается от обязанности возмещать причинённый вред, а это прямо противоречит существующим в Уголовном кодексе РФ положениям.