Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Если Киев признал, что в ГУР что-то пошло не так — значит, всё настолько плохо, что скрыть это невозможно
Актёр РФ Станислав Садальский высказался о новых слухах об алкоголизме Татьяны Кравченко
Мужчина по фамилии Гроза рукой поймал беспилотник с камерой в Новой Москве
Сальдо: ВСУ ударили по мостам на границе Херсонской области и Крыма вблизи Чонгара
Терапевт Лапа перечислила опасные для здоровья способы спасения от жары
Британский канал покажет фильм о поисках батискафа с миллиардерами у обломков "Титаника"
Сибирские учёные из академии наук РАН нашли средство от старения
Зеленская: "Не думаю, что мой день сильно отличается от дня среднестатистической украинки"
Врач-гастроэнтеролог Вялов назвал симптом разрушения поджелудочной железы

Юрист: идея освобождать бойцов СВО от уголовной ответственности противоречит УК РФ

Силовые структуры

Депутаты Госдумы РФ рассмотрят проект закона, который разрешит освобождать от уголовной ответственности участников спецоперации.

Юрист: идея освобождать бойцов СВО от уголовной ответственности противоречит УК РФ
Фото: https://t.me/RVvoenkor/47368

Идею невозможно реализовать без изменения Уголовного кодекса, так как в этом случае не будут учитываться интересы россиян, пострадавших от преступления, заявила юрист Марина Сапожникова.

"Законопроект не содержит механизма возмещения вреда потерпевшему, не учитывает его интересы и, например, никак не регламентирует ситуацию, когда осужденному было назначено наказание в виде штрафа", — пояснила она в интервью изданию Сиб.фм.

По словам эксперта, осуждённый преступник после подписания контракта с Минобороны РФ будет полностью свободен от исполнения наказания, в том числе освобождается от обязанности возмещать причинённый вред, а это прямо противоречит существующим в Уголовном кодексе РФ положениям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение

Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.

РИА Новости: закрытием месторождения газа Европа приняла тяжёлое решение
Daily Mail: стало известно, в чём заключается основная сложность спасения экипажа батискафа "Титан"
У находящихся в батискафе "Титан" людей нет возможности перейти на другую субмарину
Либо русские, либо солдаты НАТО: Запад решил ввести войска на Украину
Маргарита Симоньян выложила доказательство фейкового Буданова
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Найдено лекарство из стрептококков, способное избавить от рака
Три ударных дрона ночью атаковали Москву
Создать "суперсолдата": ВСУ идут в атаку под действием биооружия
Создать "суперсолдата": ВСУ идут в атаку под действием биооружия
Последние материалы
Врач-гастроэнтеролог Вялов назвал симптом разрушения поджелудочной железы
Кивач: мощные скалы одного из крупнейших водопадов Европы
Фронтовые бомбардировщики и ракетоносцы Ту-22М3 нанесли удары по Украине
NYT: жена владельца пропавшего батискафа является потомком пары, погибшей при крушении "Титаника"
Политолог Баранчик призвал к новой волне мобилизации: Нам нужно 800 тысяч солдат
Киноляп в фильме Леонида Гайдая "Наваждение" стал шуткой-посланием режиссёра
Подпольщик из Херсона сообщил о подготовке Киевом провокации с хлором на городском автовокзале
WSJ: OceanGate хотела с помощью батискафа собрать образцы ДНК рядом с "Титаником"
Jerusalem Post: супруга Зеленского заявила, что не живёт с мужем и видится с ним только за обедом
Командир Т-90М с позывным "Перун": при виде танков РФ украинские солдаты зарываются в землю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников