Ходаковский заявил, что генеральная битва в зоне спецоперации на Украине только началась

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский отметил в своём официальном Telegram-канале, что в настоящее время не следует поддаваться иллюзиям о невозможности Вооружённых сил Украины достичь значительных успехов. Он сообщил о продолжающихся ожесточённых боях в регионе.

Фото: vk.com

"Пишет мне мой брат по духу — замкомандира десантной бригады: 17 дней подряд с солдатами то в наступлении, то отбивая атаки противника, бои жесточайшие", — заявил Ходаковский.

По словам эксперта, украинские военнослужащие, хоть и не обладают сверхчеловеческими способностями, но проявляют высокую боеспособность. Он отметил, что многие солдаты ВСУ прошли обучение у инструкторов из западных стран и НАТО, что следует учитывать. Противник проявляет желание защищаться и сражаться на поле боя.

"Генеральная битва только началась, и не факт, что она будет последней", — отметил Ходаковский.