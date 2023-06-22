Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский отметил в своём официальном Telegram-канале, что в настоящее время не следует поддаваться иллюзиям о невозможности Вооружённых сил Украины достичь значительных успехов. Он сообщил о продолжающихся ожесточённых боях в регионе.
"Пишет мне мой брат по духу — замкомандира десантной бригады: 17 дней подряд с солдатами то в наступлении, то отбивая атаки противника, бои жесточайшие", — заявил Ходаковский.
По словам эксперта, украинские военнослужащие, хоть и не обладают сверхчеловеческими способностями, но проявляют высокую боеспособность. Он отметил, что многие солдаты ВСУ прошли обучение у инструкторов из западных стран и НАТО, что следует учитывать. Противник проявляет желание защищаться и сражаться на поле боя.
"Генеральная битва только началась, и не факт, что она будет последней", — отметил Ходаковский.
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