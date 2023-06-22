Работавший на СБУ боевик ВСУ признался в совершении нескольких взрывов в Запорожской области

Укронацист, который работал на СБУ, признался в том, что совершил несколько взрывов на территории Запорожской области. Об этом проинформировали сегодня официальные представители ФСБ России.

Напомним, ранее стало известно о задержании украинских диверсантов в Мелитополе. Сотрудники ФСБ сообщили, что их подозревают в покушениях на чиновников и подготовке подрыва железной дороги.