Укронацист, который работал на СБУ, признался в том, что совершил несколько взрывов на территории Запорожской области. Об этом проинформировали сегодня официальные представители ФСБ России.
Напомним, ранее стало известно о задержании украинских диверсантов в Мелитополе. Сотрудники ФСБ сообщили, что их подозревают в покушениях на чиновников и подготовке подрыва железной дороги.
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Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.