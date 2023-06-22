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InfoBrics: Запад после провала ВСУ откроет новый фронт в Грузии и Молдавии

Силовые структуры

Западные лидеры готовятся к открытию фронта в Грузии и Молдавии, поскольку перестали верить в успех украинского контрнаступления, пишет InfoBrics.

InfoBrics: Запад после провала ВСУ откроет новый фронт в Грузии и Молдавии
Фото: Министерство обороны Украины

По мнению обозревателя Лукаса Лейроса, США и их партнёры по НАТО размышляют над новыми шагами для борьбы с РФ. Он считает, что альянс начнёт поставлять военную технику "другим марионеткам", когда Киев больше не сможет противостоять России.

"Сегодня прогнозируется появление новых флангов в Грузии, Молдавии, Арцахе и Косово", — подчеркнул автор публикации.

Как пояснил Лейрос, в ходе конфликта Киев окончательно лишился суверенитета, ведь ему пришлось полностью подчиниться западным странам. Он также указал на неспособность ВСУ одержать победу над армией России.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявилп, что солдаты ВСУ столкнулись с "бешеным сопротивлением" в ходе наступательной операции.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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