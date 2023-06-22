Киевскому режиму перевели макрофинансовую помощь в сумме полтора миллиарда евро. Из сегодняшнего заявления руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен следует, что речь идёт о ежемесячном транше Украине.
По словам фон дер Ляйен, общий размер макрофинансовой поддержки Киева на текущий год составил 18 миллиардов евро. Глава ЕК напомнила о том, что предыдущий транш в полтора миллиарда евро Украина получила 23 мая.
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