Французский эксперт Жаке высказался об обороне ВС России в зоне спецоперации: "Эффективные линии"

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперт в сфере урегулирования вооружённых конфликтов Жиль-Эммануэль Жаке положительно оценил тактику армии России в зоне военной спецоперации на Украине.

Вместе с этим специалист заявил, что контрнаступление ВСУ является провальным, поскольку они прорвались всего на сотни метров на некоторых участках боевых действий и взяли под контроль ограниченное число населённых пунктов.

"Созданные Россией оборонительные линии, судя по всему, эффективные", — подчеркнул Жаке, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению собеседника агентства, военная помощь со стороны Запада ограниченная и не сможет компенсировать потери ВСУ в бронетехнике и артиллерии. Также эксперт отметил, что ролики с ликвидацией оружия Киева в Сети подрывают боевой дух украинских солдат, негативно влияют на общественное мнение на Украине и в её странах-союзницах.