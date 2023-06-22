Эксперт в сфере урегулирования вооружённых конфликтов Жиль-Эммануэль Жаке положительно оценил тактику армии России в зоне военной спецоперации на Украине.
Вместе с этим специалист заявил, что контрнаступление ВСУ является провальным, поскольку они прорвались всего на сотни метров на некоторых участках боевых действий и взяли под контроль ограниченное число населённых пунктов.
"Созданные Россией оборонительные линии, судя по всему, эффективные", — подчеркнул Жаке, слова которого приводит РИА Новости.
По мнению собеседника агентства, военная помощь со стороны Запада ограниченная и не сможет компенсировать потери ВСУ в бронетехнике и артиллерии. Также эксперт отметил, что ролики с ликвидацией оружия Киева в Сети подрывают боевой дух украинских солдат, негативно влияют на общественное мнение на Украине и в её странах-союзницах.
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