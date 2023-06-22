Из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова следует, что сегодня очевидны разлад в странах Запада и давление на киевский режим, чтобы он продолжал вести боевые действия "до последнего солдата".
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал неудачи боевиков ВСУ при контрнаступлении, пишет РБК. В ответ на вопрос о том, приближает ли это начало мирных переговоров, Песков сказал, что дискутировать на данную тему следует профессионалам — военнослужащим и представителям соответствующих ведомств.
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