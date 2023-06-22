Песков назвал очевидными разлад на Западе и давление на Украину из-за контрнаступления

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова следует, что сегодня очевидны разлад в странах Запада и давление на киевский режим, чтобы он продолжал вести боевые действия "до последнего солдата".

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал неудачи боевиков ВСУ при контрнаступлении, пишет РБК. В ответ на вопрос о том, приближает ли это начало мирных переговоров, Песков сказал, что дискутировать на данную тему следует профессионалам — военнослужащим и представителям соответствующих ведомств.