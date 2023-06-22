В МИД РФ предупредили властей США: "Никаких войск НАТО на Украине"

Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков предупредил Соединённые Штаты о последствиях введения войск на Украину.

"Если они (западные лидеры. — Прим. ред.) это сделают, это будет огромной исторической ошибкой", — подчеркнул дипломат в эфире RT.

Как добавил замглавы ведомства, российские власти предостерегают от силового присутствия на Украине именно Вашингтон, поскольку он руководит военно-политическим блоком НАТО. Решение отправить солдат в эту страну в любом случае неудачное, отметил Рябков.

"Никаких войск НАТО на Украине", — заключил политик.