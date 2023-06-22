Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков предупредил Соединённые Штаты о последствиях введения войск на Украину.
"Если они (западные лидеры. — Прим. ред.) это сделают, это будет огромной исторической ошибкой", — подчеркнул дипломат в эфире RT.
Как добавил замглавы ведомства, российские власти предостерегают от силового присутствия на Украине именно Вашингтон, поскольку он руководит военно-политическим блоком НАТО. Решение отправить солдат в эту страну в любом случае неудачное, отметил Рябков.
"Никаких войск НАТО на Украине", — заключил политик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну, техника и ударные батальоны готовятся "жечь русских и белорусов" летом-2023 - пишут военспецы TopWar.