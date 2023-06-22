Военный эксперт объяснил, почему наступление ВСУ через обмелевшее Каховское водохранилище самоубийственно

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов объяснил, почему ВСУ не смогут пересечь обмелевшее Каховское водохранилище.

Орлов раскритиковал заявление немецких журналистов, которые считают, что украинская армия способна пойти в наступление по обмелевшему дну водохранилища.

Ранее сообщалось, что армия Украины готовится к наступлению в Херсонской области.

Эксперт в интервью Телеканалу "360" отметил, что данное пространство открыто, поэтому оно легко простреливаемое. Он назвал это "чистой воды самоубийством". Он также обратил внимание на то, что дно водоёма остаётся вязким, поэтому военная техника увязнет в иле.

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