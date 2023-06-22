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Военкор Лисицын: ВСУ готовятся к наступлению в Херсонской области

Силовые структуры

Судя по всему, киевский режим активно готовится в настоящее время к наступлению на территории Херсонской области. Очередным подтверждением стала сегодняшняя атака на мост в районе Чонгара, пишет военкор Лисицын.

По словам эксперта, боевики ВСУ наносят массированные ракетные удары, главной целью которых является перерезание путей снабжения российских войск.

Не исключено, что противник скоро предпримет попытку наступления рядом с пересохшим Каховским водохранилищем. В результате будет подтверждена ключевая цель подрыва ГЭС укронацистами, резюмировал Лисицын.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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