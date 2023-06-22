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Сладков раскрыл детали организации "Медведи SS" ВС Украины

Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков раскрыл основные принципы деятельности организации ВСУ под названием "Медведи SS", в которую входят добровольцы. Главной задачей членов формирования является провокационная деятельность в отношении российских военнослужащих и граждан. Об этом сообщает RT.

Известно, что на Украине "Медведи" позиционируют себя как диверсионно-штурмовую группу, в состав которой входит не более 20 человек. Сладков также рассказал, что в организации работают медицинский персонал, связисты, снайперы, операторы беспилотных летательных аппаратов и специалисты по миномётам. Все они действуют под единым командованием, назначенным спецслужбами. Известно, что у диверсантов нет официальных документов, однако их пропускали на любой участок уже до начала спецоперации.

"За два дня до большой сдачи в плен на "Азовстали" "медведи", чтобы хоть как-то раствориться в общей массе и уйти от возмездия, подписали контракт с "Азовом"*. То есть им было лучше стать боевиками "Азова"*, чем остаться "Медведями SS", — подчеркнул военкор.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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