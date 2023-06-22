Продолжаются ожесточённые военные действия на Запорожском направлении.
В очередной раз российские FPV-беспилотники сожгли колонну военной техники ВСУ с американскими зенитно-ракетными комплексами Avenger ближнего радиуса.
Об этом сообщают корреспонденты издания "Русская Весна", отметив, что колонна шла готовить следующую волну наступления армии Украины на этом направлении.
На видеокадрах, предоставленными военкорами, видна детонация и вылеты американских ракет горящей системы натовской ПВО, стоящей огромных денег.
Портал отмечает, что на Ореховском участке эта колонна на миллионы долларов уничтожена БПЛА-камикадзе за 30 тысяч рублей.
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