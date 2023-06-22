ВСУ на технике НАТО начали мощное наступление у Орехова на Запорожском фронте

Вооружённые силы Украины на технике НАТО на Запорожском фронте начали мощное наступление у Орехова.

Российские подразделения прямо сейчас отбивают атаку, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Боевики армии Украины вечером опять начали масштабные наступательные действия у Орехово по направлению к населённым пунктам Новоданиловка — Работино.

Российский 291-й полк, при поддержке 70-го и 71-го полков, спецназа, артиллерии и полков мобилизованных из Москвы и Подмосковья опять жёстко встречают атакующего врага.

В зоне сражения уже горит подбитая натовская техника врага, но ВСУ продолжают наступать под огнём, подытожил портал.

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