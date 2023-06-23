Макгрегор: Зеленский уничтожил украинцев в таком же масштабе, как Гитлер

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник армии США, бывший советник Дональда Трампа Дуглас Макгрегор считает, что Украина скоро рухнет.

Фото: https://t.me/medvedev_telegram

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, потери ВСУ "просто ужасающие": уже 157 тысяч убитыми.

"Когда я говорю об этом, люди шокированы, что этого не может быть. Потому что никто в основных СМИ не говорит там правду. Зеленский уничтожил человеческие жизни на Украине в таких же масштабах, каких Сталин и Гитлер достигли во время Второй мировой войны", — отметил экс-советник Трампа.

По его словам, Зеленский — неразумный и непрагматичный человек. И пока он продолжает получать деньги и оружие, он будет продолжать форсировать вопрос уничтожения своих людей.

"Посмотрим правде в глаза: Украина является 51-м штатом. Мы владеем ею. Мы платим за правительство. Мы платим за вооруженные силы. Мы оснащаем", — подытожил Макгрегор.

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