Полковник армии США, бывший советник Дональда Трампа Дуглас Макгрегор считает, что Украина скоро рухнет.
Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, потери ВСУ "просто ужасающие": уже 157 тысяч убитыми.
"Когда я говорю об этом, люди шокированы, что этого не может быть. Потому что никто в основных СМИ не говорит там правду. Зеленский уничтожил человеческие жизни на Украине в таких же масштабах, каких Сталин и Гитлер достигли во время Второй мировой войны", — отметил экс-советник Трампа.
По его словам, Зеленский — неразумный и непрагматичный человек. И пока он продолжает получать деньги и оружие, он будет продолжать форсировать вопрос уничтожения своих людей.
"Посмотрим правде в глаза: Украина является 51-м штатом. Мы владеем ею. Мы платим за правительство. Мы платим за вооруженные силы. Мы оснащаем", — подытожил Макгрегор.
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