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Военкор Лисицын: боевики ВСУ идут напролом на Запорожском направлении

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Силовые структуры

На Запорожском направлении боевики ВСУ активно предпринимают попытки атак со стороны Орехова. Киевский режим продолжает отправлять на "мясные штурмы" своих штурмовиков, и те напролом идут под плотным огнём артиллерии войск РФ.

"Все атаки отражаются, а у врага очень большие потери", — сообщил военкор Лисицын.

По его словам, на этом направлении не прекращаются мощнейшие артиллерийские бои.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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