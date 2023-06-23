На Запорожском направлении боевики ВСУ активно предпринимают попытки атак со стороны Орехова. Киевский режим продолжает отправлять на "мясные штурмы" своих штурмовиков, и те напролом идут под плотным огнём артиллерии войск РФ.
"Все атаки отражаются, а у врага очень большие потери", — сообщил военкор Лисицын.
По его словам, на этом направлении не прекращаются мощнейшие артиллерийские бои.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.