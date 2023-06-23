Военкор Лисицын: боевики ВСУ идут напролом на Запорожском направлении

0:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении боевики ВСУ активно предпринимают попытки атак со стороны Орехова. Киевский режим продолжает отправлять на "мясные штурмы" своих штурмовиков, и те напролом идут под плотным огнём артиллерии войск РФ.

"Все атаки отражаются, а у врага очень большие потери", — сообщил военкор Лисицын.

По его словам, на этом направлении не прекращаются мощнейшие артиллерийские бои.