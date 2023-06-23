Военный эксперт Леонков сообщил о возможном направлении очередного наступления ВСУ

Киевский режим в настоящее время пересматривает планы контрнаступления. Корреспонденты "Известий" пишут об этом со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.

По его словам, укронацисты обеспечивают доукомплектование и подвоз нового вооружения. Это связано с тем, что наборы боевой техники и оружия, применённые в первой фазе наступления, к желаемым результатам не привели.

"Поэтому сейчас, вероятно, будет пересмотр, — отметил Леонков. — Могут быть выбраны иные направления".

Военный эксперт назвал подозрительным подрыв дамбы на Каховской ГЭС, из-за которого обмелели огромные территории. Леонков не исключает, что именно это направление в ближайшее время будет выбрано укронацистами для нанесения основного удара. Все остальные будут отвлекающими, резюмировал он.