Нарышкин: Украина планировала начать карательную операцию в Донбассе

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина планировала начать карательную операцию в Донбассе в конце февраля или начале марта 2022 года.

Российские разведывательные службы получали данные о том, что в Киеве уже было принято решение на данный счёт. Вокруг Донбасса были сконцентрированы крупные силы для того, чтобы "задушить" регион.

После начала специальной военной операции были найдены документы, которые подтверждают данный факт.

Кроме того, подчеркнул Нарышкин, Минские соглашения не выполнялись ни Украиной, ни гарантами в лице Франции и Германии.