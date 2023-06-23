Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с большими потерями при очередной попытке штурма первой оборонительной линии РФ южнее Орехова на Запорожском направлении.
По словам руководителя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, украинская армия пошла в атаку прошлой ночью. Он добавил, что речь идёт уже о третьей попытке штурмовых действий ВСУ в районе Орехова.
"Шли ожесточённые бои. Противник понёс большие потери техники и живой силы", — подчеркнул Рогов в беседе с ТАСС.
Утром 22 июня военные ВСУ на немецких танках Leopard начали наступательную операцию в Запорожской области. Киев привлёк к атаке три роты личного состава и много иностранной бронетехники.
Ранее военспец Юрий Кнутов заявил, что на Запорожском направлении боестолкновения продолжаются практически за каждый опорный пункт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.