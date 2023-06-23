ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в госизмене

ФСБ попросила арестовать гражданина России Хецоидзе Л. Н. по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Дата рассмотрения ходатайства пока неизвестна. Заседание должно состояться в закрытом режиме.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по обвинению в госизмене. Мужчина подозревается в переводе денежных средств на счета украинского благотворительного фонда.

Финансы шли на закупу беспилотников для украинских боевиков, а также тепловизионных прицелов, боеприпасов и прочих предметов.