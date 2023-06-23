ФСБ попросила арестовать гражданина России Хецоидзе Л. Н. по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Дата рассмотрения ходатайства пока неизвестна. Заседание должно состояться в закрытом режиме.
Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по обвинению в госизмене. Мужчина подозревается в переводе денежных средств на счета украинского благотворительного фонда.
Финансы шли на закупу беспилотников для украинских боевиков, а также тепловизионных прицелов, боеприпасов и прочих предметов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.