Минреинтеграции: Украине передали 51 тело погибшего военного

Киевскому режиму передали 51 тело погибшего в зоне проведения военной спецоперации, следует из сегодняшнего заявления украинского Минреинтеграции.

Тела погибших военнослужащих возвращают в соответствии с положениями Женевских конвенций, уточнили официальные представители ведомства. Комментарии от России пока не поступали.

Корреспонденты РБК пишут, что направили соответствующий запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.