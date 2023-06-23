Киевскому режиму передали 51 тело погибшего в зоне проведения военной спецоперации, следует из сегодняшнего заявления украинского Минреинтеграции.
Тела погибших военнослужащих возвращают в соответствии с положениями Женевских конвенций, уточнили официальные представители ведомства. Комментарии от России пока не поступали.
Корреспонденты РБК пишут, что направили соответствующий запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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