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Минреинтеграции: Украине передали 51 тело погибшего военного

Силовые структуры

Киевскому режиму передали 51 тело погибшего в зоне проведения военной спецоперации, следует из сегодняшнего заявления украинского Минреинтеграции.

Тела погибших военнослужащих возвращают в соответствии с положениями Женевских конвенций, уточнили официальные представители ведомства. Комментарии от России пока не поступали.

Корреспонденты РБК пишут, что направили соответствующий запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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