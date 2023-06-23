Нарышкин: замена Буданова и Залужного не повлияет на ход СВО

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал возможную замену главы ГУР Украины Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нарышкина, интерес СМИ к данным фигурам избыточен. Вне зависимости от состояния здоровья того или другого, даже если кто-то займёт их посты, это не повлияет на ход специальной военной операции.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 29 мая Буданов получил тяжёлое ранение во время удара российских вооруженных сил по зданию главного управления разведки министерства обороны Украины. Что касается Залужного, то он, вероятно, получил ранение в голову при ударе по командному пункту под Херсоном.