Зеленский: альянс НАТО "кинул" Украину и её военных

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал отсутствие приглашения Киева в альянс НАТО на саммите объединения в Вильнюсе. Этот шаг партнёров демотивирует ВСУ, добавил президент.

"Столтенберг (генеральный секретарь военно-политического блока. — Прим. ред.) знает мою позицию. Я считаю, что это — "кинуть" наше государство и наших военных", — подчеркнул глава Украины, передаёт "Би-би-си".

Вместе с этим Зеленский отметил, что полностью лишить Украину мотивации невозможно. Однако руководитель страны добавил: приглашение в альянс крайне важно. Видео со своим мнением президент опубликовал в Telegram.