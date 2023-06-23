Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал отсутствие приглашения Киева в альянс НАТО на саммите объединения в Вильнюсе. Этот шаг партнёров демотивирует ВСУ, добавил президент.
"Столтенберг (генеральный секретарь военно-политического блока. — Прим. ред.) знает мою позицию. Я считаю, что это — "кинуть" наше государство и наших военных", — подчеркнул глава Украины, передаёт "Би-би-си".
Вместе с этим Зеленский отметил, что полностью лишить Украину мотивации невозможно. Однако руководитель страны добавил: приглашение в альянс крайне важно. Видео со своим мнением президент опубликовал в Telegram.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.