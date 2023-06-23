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Зеленский: альянс НАТО "кинул" Украину и её военных

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Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал отсутствие приглашения Киева в альянс НАТО на саммите объединения в Вильнюсе. Этот шаг партнёров демотивирует ВСУ, добавил президент.

"Столтенберг (генеральный секретарь военно-политического блока. — Прим. ред.) знает мою позицию. Я считаю, что это — "кинуть" наше государство и наших военных", — подчеркнул глава Украины, передаёт "Би-би-си".

Вместе с этим Зеленский отметил, что полностью лишить Украину мотивации невозможно. Однако руководитель страны добавил: приглашение в альянс крайне важно. Видео со своим мнением президент опубликовал в Telegram.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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