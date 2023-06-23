Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский объяснил, почему украинская армия не спешит бросать основные силы в наступление.
Сырский заверил, что главные силы ВСУ ещё не вступали в бой. Он отметил, что не стоит ждать мгновенной победы армии Украины, так как противник сосредоточил много сил и техники в обороне.
"Хочу сказать, что наши основные силы еще не задействованы в боевых действиях, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Всё еще впереди", — пообещал Сырский в интервью The Guardian.
Ранее Сырский объяснил, что Россия предугадывает направления движения ВСУ.
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