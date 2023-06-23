Генерал Сырский рассказал, почему ВСУ не пускают в ход свои основные силы

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский объяснил, почему украинская армия не спешит бросать основные силы в наступление.

Сырский заверил, что главные силы ВСУ ещё не вступали в бой. Он отметил, что не стоит ждать мгновенной победы армии Украины, так как противник сосредоточил много сил и техники в обороне.

"Хочу сказать, что наши основные силы еще не задействованы в боевых действиях, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Всё еще впереди", — пообещал Сырский в интервью The Guardian.

Ранее Сырский объяснил, что Россия предугадывает направления движения ВСУ.