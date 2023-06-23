The Telegraph: Россия выстроила мощнейшую в мире линию обороны по "трёхлинейной системе"

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские Вооружённые силы выстроили мощнейшую в мире линию обороны.

Фото: Вадим Савицкий

Об этом сообщает издание The Telegraph, отмечая, что линия выстроена "по "трёхлинейной системе с разными уровнями укреплений".

Спутники наглядно демонстрируют наблюдателям из НАТО сложную сеть обороны ВС РФ, которая выстраивалась последние полгода. Тут британские эксперты выделяют много минных полей, противотанковых траншей и рвов, длина которых по ряду направлений может превышать 30 километров.

Разведка Великобритании охарактеризовала усилия России по укреплению этих позиций как "одну из самых крупных систем оборонительных военных сооружений, которых они никогда не видели".

Автор статьи подчёркивает, что Украина в начале спецоперации не имела в ДНР укреплений и близкого к тому, что сделали русские.

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