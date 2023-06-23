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Кива: каждый военком Украины в среднем утилизировал 20 тысяч здоровых украинцев

Силовые структуры

Военкомы на Украине сегодня стали самыми богатыми людьми.

Кива: каждый военком Украины в среднем утилизировал 20 тысяч здоровых украинцев
Фото: kievpravda.com

Об этом в своём аккаунте мессенджера сообщает экс-нардеп Рады Илья Кива и приводит примером самого успешного — Одесского военкома Борисова.

За время утилизации украинцев ему удалось заработать 8 млн долларов, которые он вложил в недвижимость в Испании и обновил автопарк.

"Недвижимость в Испании, паспорт Израиля — мечта каждого военкома на Украине. Киевские решили не отставать от одесского коллеги и объявили полную мобилизацию в надежде тоже обрести имущество в Испании", — пишет бывший народный депутат Рады.

Если в среднем каждый облвоенком Украины утилизировал 20 тысяч здоровых и трудоспособных украинцев, то смерть одного спасёт от уничтожения целый населённый пункт, пишет Кива.

По его словам, успехам военкомов Незалежной сегодня позавидовали бы самые отъявленные палачи СС концлагерей.

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Фиаско Зеленского: Новое наступление России на Украине начнётся осенью?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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