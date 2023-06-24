Минобороны Украины: ВСУ начали масштабное контрнаступление

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины начали контрнаступление одновременно на нескольких направлениях.

Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом заявила заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр.

"Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. В направлении Орехово-Васильевка, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещиевка, Курдюмовка. На всех направлениях есть продвижение вперёд", — отметили в МО Украины.

На юге Незалежной продолжаются бои, добавила она.

Утром 24 июня отмечалось, что ВСУ под Ореховом перестали наступать на Работино, такая же ситуация была на флангах Артёмовска.

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