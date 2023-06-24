ВСУ под Ореховом перестали наступать на Работино, такая же ситуация на флангах Артёмовска

Вооружённые силы Украины под Ореховом перестали наступать на Работино.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". По словам портала, такая же ситуация на флангах освобождённого Артёмовска.

А тем временем, националисты ночью предпринимали попытку атаковать Курск беспилотными аппаратами. Чётко сработали системы противовоздушной обороны ВС РФ.

"Атака успешно отражена, пострадавших и повреждений нет", — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее военкор Марат Хайруллин заявлял, что ВСУ не умеют наступать и не имеют настоящих военачальников.

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