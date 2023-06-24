Вооружённые силы Украины под Ореховом перестали наступать на Работино.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". По словам портала, такая же ситуация на флангах освобождённого Артёмовска.
А тем временем, националисты ночью предпринимали попытку атаковать Курск беспилотными аппаратами. Чётко сработали системы противовоздушной обороны ВС РФ.
"Атака успешно отражена, пострадавших и повреждений нет", — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Ранее военкор Марат Хайруллин заявлял, что ВСУ не умеют наступать и не имеют настоящих военачальников.
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Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.