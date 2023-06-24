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ВСУ под Ореховом перестали наступать на Работино, такая же ситуация на флангах Артёмовска

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины под Ореховом перестали наступать на Работино.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". По словам портала, такая же ситуация на флангах освобождённого Артёмовска.

А тем временем, националисты ночью предпринимали попытку атаковать Курск беспилотными аппаратами. Чётко сработали системы противовоздушной обороны ВС РФ.

"Атака успешно отражена, пострадавших и повреждений нет", — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее военкор Марат Хайруллин заявлял, что ВСУ не умеют наступать и не имеют настоящих военачальников.

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Фиаско Зеленского: Новое наступление России на Украине начнётся осенью?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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