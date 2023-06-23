В ходе ожесточённых боевых действий на Красно-Лиманском направлении группировка войск "Отважные" успешно разгромила 42-ю бригаду боевиков ВСУ, сообщает телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны".

Бригада, которую сформировали из мобилизованных в Ивано-Франковской области, полностью лишилась боеспособности. Укронацисты осознали своё бедственное положение и начали сдаваться бойцам ВС РФ целыми отрядами.

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