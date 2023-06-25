Бойцы российской армии массированными ракетными ударами поразили склады с боеприпасами укронацистов, располагавшиеся на территории временно подконтрольного киевскому режиму Запорожья.
Из заявления руководителя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова следует, что боевики ВСУ готовили эти боеприпасы для очередного наступления на Запорожском направлении.
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