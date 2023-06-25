Рогов: ВС РФ нанесли удары тактическими ракетами по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье

Бойцы российской армии массированными ракетными ударами поразили склады с боеприпасами укронацистов, располагавшиеся на территории временно подконтрольного киевскому режиму Запорожья.

Из заявления руководителя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова следует, что боевики ВСУ готовили эти боеприпасы для очередного наступления на Запорожском направлении.