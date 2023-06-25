Столица ДНР — Донецк — в очередной раз подверглась сегодня массированному обстрелу со стороны боевиков ВСУ, сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Укронацисты вновь атаковали жилые районы города. Жертвой обстрела стал 18-летний парень. Прилёты снарядов зафиксированы на автопарковке бизнес-центра, рядом с которым располагается жилой квартал.
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Батискаф "Титан" мог не соответствовать требованиям для погружения на большую глубину.