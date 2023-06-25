Мощный обстрел Донецка: погиб подросток

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Столица ДНР — Донецк — в очередной раз подверглась сегодня массированному обстрелу со стороны боевиков ВСУ, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Укронацисты вновь атаковали жилые районы города. Жертвой обстрела стал 18-летний парень. Прилёты снарядов зафиксированы на автопарковке бизнес-центра, рядом с которым располагается жилой квартал.