Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ранний подъём: преимущества и недостатки. Мнение экспертов
"Турпром": в Европе и Турции стремительно распространяются две страшные инфекции
Все секреты успешного выращивания живой изгороди
Kayhan: заявление госсекретаря США Блинкена по поводу тайваньского вопроса удивило мир
Космический аппарат BepiColombo сделал новые снимки Меркурия
В Средиземноморье нашли хорошо сохранившийся древний корабль
Рогов: ВС РФ нанесли удары тактическими ракетами по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье
Эффективные лечебные свойства тысячелистника
Российские учёные изобрели новый метод вакцинации

Мощный обстрел Донецка: погиб подросток

0:26
Силовые структуры

Столица ДНР — Донецк — в очередной раз подверглась сегодня массированному обстрелу со стороны боевиков ВСУ, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Укронацисты вновь атаковали жилые районы города. Жертвой обстрела стал 18-летний парень. Прилёты снарядов зафиксированы на автопарковке бизнес-центра, рядом с которым располагается жилой квартал. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике

Батискаф "Титан" мог не соответствовать требованиям для погружения на большую глубину.

"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу
Путин обратился к россиянам — видео появилось на официальном сайте Кремля
СМИ пишут о неофициальном контакте Минобороны РФ с НАТО после мятежа
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Маляр: ВСУ начали полномасштабное наступление
Медведев заподозрил, что в военном мятеже участвуют иностранные специалисты
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной
Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной
Последние материалы
"Турпром": в Европе и Турции стремительно распространяются две страшные инфекции
Мощный обстрел Донецка: погиб подросток
Все секреты успешного выращивания живой изгороди
Правила и рекомендации для путешественников: торгуйтесь с продавцами
Kayhan: заявление госсекретаря США Блинкена по поводу тайваньского вопроса удивило мир
Космический аппарат BepiColombo сделал новые снимки Меркурия
В Средиземноморье нашли хорошо сохранившийся древний корабль
Рогов: ВС РФ нанесли удары тактическими ракетами по складам с боеприпасами ВСУ в Запорожье
Эффективные лечебные свойства тысячелистника
Российские учёные изобрели новый метод вакцинации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников