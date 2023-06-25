Кива: на Украине продолжает "вещать" труп Буданова

Российские Вооружённые силы якобы уже закончили подготовку к подрыву Запорожской атомной энергостанции, и сейчас они ждут приказа.

Фото: vojna-v-ukraine.com

Об этом со ссылкой на аккаунт главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова сообщает экс-нардеп Рады Илья Кива.

"На Украине труп продолжает вещать. А ведь удобно опираться на слова мёртвого — если что, как с него спрашивать? Скажут: вас никто, бараны, не просил в это верить — он давно умер!" — отметил бывший депутат.

По его словам, это сообщение от мёртвого главы ГУР говорит о том, что у режима Владимира Зеленского к подрыву Запорожской АЭС всё готово. Об этом террористическом акте Кива говорит уже полгода.

"Следующая Киевская ГЭС и Чернобыльская АЭС", — подытожил Кива.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.