Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск "Запад" в зоне СВО

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Минобороны Сергей Шойгу побывал на передовом пункте управления группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции (СВО).

Как сообщили в пресс-службе МО РФ, командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров выступил с докладом перед Шойгу и рассказал ему о текущей ситуации, действиях противника и боевых задачах, которые выполняют российские военные. По информации ведомства, сейчас проводится формирование резервных полков для группировки "Запад", а также осуществляется боевое слаживание.

Руководитель оборонного ведомства приказал группировке усилить разведывательные мероприятия на разных направлениях, чтобы заранее знакомиться с планами ВСУ и пресекать их реализацию.

Кроме того, Шойгу похвалил бойцов РФ за оперативное уничтожение украинской техники в зоне СВО.

Ранее стало известно, что группировка "Запад" за сутки сорвала четыре попытки ротации ВСУ на линии соприкосновения.