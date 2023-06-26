Глава Минобороны Сергей Шойгу побывал на передовом пункте управления группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции (СВО).
Как сообщили в пресс-службе МО РФ, командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров выступил с докладом перед Шойгу и рассказал ему о текущей ситуации, действиях противника и боевых задачах, которые выполняют российские военные. По информации ведомства, сейчас проводится формирование резервных полков для группировки "Запад", а также осуществляется боевое слаживание.
Руководитель оборонного ведомства приказал группировке усилить разведывательные мероприятия на разных направлениях, чтобы заранее знакомиться с планами ВСУ и пресекать их реализацию.
Кроме того, Шойгу похвалил бойцов РФ за оперативное уничтожение украинской техники в зоне СВО.
Ранее стало известно, что группировка "Запад" за сутки сорвала четыре попытки ротации ВСУ на линии соприкосновения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны