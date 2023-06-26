Марочко: в плен ВС РФ сдался целый взвод боевиков ВСУ

Почти весь взвод укронацистов сдался в плен армии РФ на Луганском направлении, следует из заявления подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, это произошло на минувшей неделе. Марочко проинформировал также о том, что российские военные успешно нейтрализовали несколько групп диверсантов киевского режима.