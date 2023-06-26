Почти весь взвод укронацистов сдался в плен армии РФ на Луганском направлении, следует из заявления подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, это произошло на минувшей неделе. Марочко проинформировал также о том, что российские военные успешно нейтрализовали несколько групп диверсантов киевского режима.
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