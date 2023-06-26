"Южная" группировка армии РФ за последнюю неделю успешно отбила свыше 50 атак киевского режима в зоне проведения СВО на Луганском направлении.
Бойцы ВС РФ ликвидировали не менее 2,6 тысячи боевиков ВСУ и иностранных наёмников. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на подполковника НМ ЛНР в отставке Андрея Марочко.
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