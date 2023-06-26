Марочко: армия РФ за неделю отбила свыше 50 атак боевиков ВСУ на Луганском направлении

"Южная" группировка армии РФ за последнюю неделю успешно отбила свыше 50 атак киевского режима в зоне проведения СВО на Луганском направлении.

Бойцы ВС РФ ликвидировали не менее 2,6 тысячи боевиков ВСУ и иностранных наёмников. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на подполковника НМ ЛНР в отставке Андрея Марочко.