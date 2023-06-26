Командир ВСУ подорвал гранатой своих солдат за отказ защищать позиции

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский командир из 59-й бригады ВСУ сильно расстроился из-за нежелания подчинённых защищать позиции и подорвал их гранатой. Он попытался убедить их вернуться на фронт, но потерпел неудачу. Видео инцидента опубликовал военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

На кадрах командир после небольшой словесной перепалки и безуспешной попытки выяснить, почему бойцы оставили позиции и не выполнили приказ, заявляет, что "поубивает хлопцев". Они, полагая, что это шутка, соглашаются.

Военный просит у стоящего рядом солдата дать ему гранату и, выдернув чеку, бросает её в блиндаж с боевиками. Через несколько секунд раздаётся взрыв.

Дальнейшая судьба "подрывника" пока уточняется, добавил военкор.

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