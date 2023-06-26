ФСБ задержала двоих жителей Ялты, выражавших готовность устроить теракты по заданию спецслужб Украины

Представители ФСБ России сообщили о задержании двух жителей Ялты, которые работали вместе с украинскими спецслужбами. По информации правоохранителей, обвиняемые заявляли о готовности организовать в Крыму террористические атаки.

"Установлено, что жители Ялты, 1980 и 1983 года рождения, инициативно установили сотрудничество с представителем СБУ, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове", — подчеркнули в службе.

Предположительно, подозреваемые предложили отправлять Киеву снимки и видеокадры объектов российской армии. Задержанные находятся под стражей, добавили в ФСБ. Правоохранители завели уголовное дело по статье 275.1 УК РФ.