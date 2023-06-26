Представители ФСБ России сообщили о задержании двух жителей Ялты, которые работали вместе с украинскими спецслужбами. По информации правоохранителей, обвиняемые заявляли о готовности организовать в Крыму террористические атаки.
"Установлено, что жители Ялты, 1980 и 1983 года рождения, инициативно установили сотрудничество с представителем СБУ, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове", — подчеркнули в службе.
Предположительно, подозреваемые предложили отправлять Киеву снимки и видеокадры объектов российской армии. Задержанные находятся под стражей, добавили в ФСБ. Правоохранители завели уголовное дело по статье 275.1 УК РФ.
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