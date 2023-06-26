NYT: ВСУ не смогли воспользоваться попыткой вооружённого мятежа в России

Укронацистам не удалось воспользоваться произошедшими в минувшие выходные событиями в России. Однако, боевики ВСУ ещё могут предпринять попытку извлечь свою выгоду. Корреспонденты New York Times пишут об этом, ссылаясь на чиновников из США.

Источники информационного издания сообщили, в частности, о том, что из-за вооружённого мятежа в РФ со своих позиций на фронте не ушло ни одно подразделение российской армии.

"В обороне не было никаких брешей, которыми можно было бы воспользоваться", — резюмировали чиновники из США.