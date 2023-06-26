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Ростовский губернатор Голубев: добровольцам и контрактникам выплатят по 100 тысяч рублей

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Силовые структуры

Добровольцам и контрактникам из Ростовской области пообещали единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Из сегодняшнего заявления губернатора Василия Голубева следует, что уже подписано соответствующее постановление.

На финансовую помощь могут рассчитывать все жители региона, которые заключили контракты на сроки не менее года.

Голубев напомнил о том, что в минувшем году ростовскими властями было принято решение о выплатах по 150 тысяч тем, кто попал под мобилизацию, а также контрактникам, проходящим службу в именных подразделениях — Донском противотанковом артиллерийском дивизионе и Ростовском святого Георгия мотострелковом батальоне.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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