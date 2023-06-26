Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На курортах Египта в Хургаде снимают сетки от акул
Глава разведки Украины Буданов призывает Зеленского отдать приказ о наступлении ВСУ на Белгород
Мишустин: Россия ведёт борьбу за право выбора своего пути развития
"Пионерская зорька" Иосифа Пригожина
Как вырастить в саду вкусные и качественные тыквы
Легойда: вывоз реликвий из Киево-Печерской лавры станет чудовищным актом
Приняла за похитителя: жительница США Фиби Копас застрелила водителя такси
Актёр Оскар Кучера считает, что жизнь и карьеру Дмитрия Назарова испортила жена
Глава МИД Бельгии Лябиб: Кулеба отчитается перед Евросоюзом о ситуации на поле боя

NGS.RU: медики отказались оперировать новосибирца с осколком возле сердца и решили вернуть военного в зону СВО

1:45
Силовые структуры

Жена жителя Краснообска Новосибирской области сообщила, что медики отказались вытаскивать осколок из груди мужа, участвующего в боевых действиях на Украине. По словам женщины, врачи решили отправить пациента в зону спецоперации.

Как отметила собеседница NGS.RU, её супругу 42 года. До введения частичной мобилизации офицер запаса трудился на производстве. В марте командир штурмового взвода был ранен и попал в госпиталь в Москве.

Жена пострадавшего заявила, что через два месяца наблюдений специалистов военно-врачебная комиссия признала мужчину здоровым. При этом осколок остался возле сердца, подчеркнула супруга мобилизованного.

"Кардиохирурги решили не удалять осколок, так как выяснили, что он находится не в сердечном мешке, а в одном сантиметре от него", — сказала собеседница журналистов.

В мае медики, работающие в госпитале имени Вишневского, сообщили, что мужчина должен готовиться к отправке в зону СВО. Вместе с этим его супруга пожаловалась военной прокуратуре ЦВО на отсутствие выплаты за ранение. Правоохранители, в свою очередь, подчеркнули, что они не получали необходимые документы.

"Специалисты Минтруда и Минздрава по региону в инициативном порядке запросили в МО и медицинской организации в Москве документы, необходимые для оформления соответствующей выплаты за ранение, и документы, подтверждающие установленную ВВК категорию годности мужчины к военной службе", — отреагировали на ситуацию представители губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Песков: пока не знаю ничего об увольнении Шойгу

Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны

Песков ответил, что не знает о судьбе действующего главы Минобороны
"РГ": появляется множество вопросов о крушении батискафа в Атлантике
Загадка "Титана": появляется много вопросов о крушении батискафа в Атлантике
СМИ пишут о неофициальном контакте Минобороны РФ с НАТО после мятежа
Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
Пашутин жёстко прошёлся по Вайкуле и Пугачёвой
ВС РФ не дали ни шанса ВСУ "нанести сокрушительный удар" по России
Растёт изнутри: найдена новая причина возникновения рака
Растёт изнутри: найдена новая причина возникновения рака
Последние материалы
Мишустин: Россия ведёт борьбу за право выбора своего пути развития
"Пионерская зорька" Иосифа Пригожина
Как вырастить в саду вкусные и качественные тыквы
Легойда: вывоз реликвий из Киево-Печерской лавры станет чудовищным актом
Приняла за похитителя: жительница США Фиби Копас застрелила водителя такси
Актёр Оскар Кучера считает, что жизнь и карьеру Дмитрия Назарова испортила жена
Глава МИД Бельгии Лябиб: Кулеба отчитается перед Евросоюзом о ситуации на поле боя
Психолог Розенберг перечислила звёзд в РФ, которым помогли суррогатные мамы
Всё предвещало несчастье: какие приметы говорили о начале Великой Отечественной войны
В России из-за нехватки врачей граждан РФ начнут лечить студенты-ординаторы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников