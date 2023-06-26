Жена жителя Краснообска Новосибирской области сообщила, что медики отказались вытаскивать осколок из груди мужа, участвующего в боевых действиях на Украине. По словам женщины, врачи решили отправить пациента в зону спецоперации.
Как отметила собеседница NGS.RU, её супругу 42 года. До введения частичной мобилизации офицер запаса трудился на производстве. В марте командир штурмового взвода был ранен и попал в госпиталь в Москве.
Жена пострадавшего заявила, что через два месяца наблюдений специалистов военно-врачебная комиссия признала мужчину здоровым. При этом осколок остался возле сердца, подчеркнула супруга мобилизованного.
"Кардиохирурги решили не удалять осколок, так как выяснили, что он находится не в сердечном мешке, а в одном сантиметре от него", — сказала собеседница журналистов.
В мае медики, работающие в госпитале имени Вишневского, сообщили, что мужчина должен готовиться к отправке в зону СВО. Вместе с этим его супруга пожаловалась военной прокуратуре ЦВО на отсутствие выплаты за ранение. Правоохранители, в свою очередь, подчеркнули, что они не получали необходимые документы.
"Специалисты Минтруда и Минздрава по региону в инициативном порядке запросили в МО и медицинской организации в Москве документы, необходимые для оформления соответствующей выплаты за ранение, и документы, подтверждающие установленную ВВК категорию годности мужчины к военной службе", — отреагировали на ситуацию представители губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
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