Официальные представители администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена оценили итоги первых недель наступления киевского режима в зоне проведения военной спецоперации.
В Белом доме выступили сегодня с заявлением о том, что результаты "отрезвляющие". По информации американских массмедиа, от расписания укронацисты заметно отстают.
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Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны