Белый дом назвал отрезвляющими результаты первых недель наступления ВСУ

0:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена оценили итоги первых недель наступления киевского режима в зоне проведения военной спецоперации.

В Белом доме выступили сегодня с заявлением о том, что результаты "отрезвляющие". По информации американских массмедиа, от расписания укронацисты заметно отстают.