Армия Украины планирует наступать по дну пересохшего Каховского водохранилища.
Однако это наступление может стать для националистов новым кладбищем, сообщает телеканал RT со ссылкой на официальный канал Эдуарда Басурина.
"Река хоть и сузилась, но осталась — и её тоже надо как-то преодолевать. А это быстро демаскирует направление удара. А далее до 20 км рыхлого песка с кучей луж, озёр и протоков, которые придётся объезжать и преодолевать, что серьёзно снизит темп наступления. А сам относительно ровный ландшафт будет тиром для артиллерии ВС РФ", — отметил Басурин.
По его словам, вероятная цель ВСУ — захват Энергодара. Это подтверждается действиями украинской армии с перекрытием воды по руслу реки Днепр, чтобы вода более не разливалась вниз по течению.
Перебраться на другой берег под обстрелом российских артиллеристов — задача по-прежнему для бандеровцев практически невыполнимая, подытожил пресс-секретарь ВС ДНР.
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