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ВСУ планируют наступать по пересохшему Каховскому морю, которое станет для них новым кладбищем

Силовые структуры

Армия Украины планирует наступать по дну пересохшего Каховского водохранилища.

Однако это наступление может стать для националистов новым кладбищем, сообщает телеканал RT со ссылкой на официальный канал Эдуарда Басурина.

"Река хоть и сузилась, но осталась — и её тоже надо как-то преодолевать. А это быстро демаскирует направление удара. А далее до 20 км рыхлого песка с кучей луж, озёр и протоков, которые придётся объезжать и преодолевать, что серьёзно снизит темп наступления. А сам относительно ровный ландшафт будет тиром для артиллерии ВС РФ", — отметил Басурин.

По его словам, вероятная цель ВСУ — захват Энергодара. Это подтверждается действиями украинской армии с перекрытием воды по руслу реки Днепр, чтобы вода более не разливалась вниз по течению.

Перебраться на другой берег под обстрелом российских артиллеристов — задача по-прежнему для бандеровцев практически невыполнимая, подытожил пресс-секретарь ВС ДНР. 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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