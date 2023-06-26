Путин проводит совещание с участием руководителей всех силовых ведомств

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский президент Владимир Путин вечером 26 июня проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

На совещании присутствуют генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава СК Александр Бастрыкин, а также глава администрации Президента России Антон Вайно.

Чуть ранее на вечернем обращении к народу Путин поблагодарил солдат и командиров "Вагнера", которые приняли "единственное правильное решение и остановились у последней черты".

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