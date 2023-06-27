Вооружённые силы РФ заставили украинских боевиков покинуть передовые позиции на Купянском направлении.
По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, российские бойцы прорвали первую линию обороны ВСУ, после чего украинские солдаты стали отступать.
"Вооружённые формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные", — подчеркнул офицер в беседе с РИА Новости.
Он также обратил внимание на попытку Киева усилить свою группировку с помощью батальонов теробороны.
Ранее Марочко заявил о переброске украинских резервов на Купянское направление. Военспец отметил, что разведчики РФ заметили перемещение бронетехники и боевиков ВСУ в Харьковской области.
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