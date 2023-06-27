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РФ испробовала неизвестный тяжёлый разведывательно-ударный малозаметный БПЛА

Силовые структуры

Российские Вооружённые силы недавно испробовали какой-то тяжёлый ударный или разведывательный малозаметный беспилотный аппарат.

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на свой источник.

По словам портала, его наблюдали на Сумском направлении. Сейчас пока у националистов ВСУ нет понимания, что это был за беспилотник, однако по версиям, которые выдвигают специалисты, это мог быть дрон С-70 "охотник" или "доработанный вариант" Shahed 171 Simorgh.

Канал отмечает, что российская армия проводит серьёзные испытательные работы по новому вооружению в рамках специальной военной операции.

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ВСУшник жалуется через дрон русскому оператору БПЛА, что он ранен
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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