РФ испробовала неизвестный тяжёлый разведывательно-ударный малозаметный БПЛА

Российские Вооружённые силы недавно испробовали какой-то тяжёлый ударный или разведывательный малозаметный беспилотный аппарат.

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на свой источник.

По словам портала, его наблюдали на Сумском направлении. Сейчас пока у националистов ВСУ нет понимания, что это был за беспилотник, однако по версиям, которые выдвигают специалисты, это мог быть дрон С-70 "охотник" или "доработанный вариант" Shahed 171 Simorgh.

Канал отмечает, что российская армия проводит серьёзные испытательные работы по новому вооружению в рамках специальной военной операции.

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