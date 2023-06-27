Наступление украинской армии застопорилось, поскольку ВСУ столкнулись с серьёзным препятствием — российской авиацией. На вооружении ВКС РФ есть два основных ударных вертолёта — Ми-28Н и Ка-52. Они дополняют друг друга и часто работают в тандеме. Об этом сообщил обозреватель Захар Андреев в материале для РИА Новости.
Группировки ВСУ решили наступать по ночам, понадеявшись на оптику западных танков. Однако это не помогло — средства разведки и целеуказания Ка-52 и Ми-28Н поражают цели и в тёмное время суток. Для развития успешных манёвров противнику необходимы мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности, которых у Киева довольно мало.
"В натовской доктрине ПВО в наступлении должна обеспечивать авиация. Но обещанные F-16 задерживаются", — отметил Андреев.
Главное оружие российских ударных вертолётов — противотанковые управляемые ракеты. Израильский эксперт Гай Плопски подчеркнул, что сейчас русские гораздо лучше справляются с подавлением и уничтожением средств ПВО на тактической глубине.
Западные аналитики полагают, что ВСУ найдут способ бороться с ударными вертолётами, но на это уйдёт слишком много времени.
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