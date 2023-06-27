Командование ВСУ в настоящее время перебрасывают дополнительные силы на Запорожском направлении. В Орехов зашла колонна боевой техники, проследовавшая через населённый пункт Никольское, расположенный в 56 километрах от Запорожья.
Подразделения киевского режима прибыли также в Юльевку, Кушугум, Новояковлевку и Веселянку.
Под населённым пунктом Кирово в 32-х километрах от Запорожья появились бойцы 116 омбр, заявил военный эксперт Борис Рожин.
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