Американские законодатели выступили с призывом к Белому дому передать кассетные боеприпасы киевскому режиму с целью оказания ему помощи при контрнаступлении, пишут корреспонденты Foreign Policy.
Напомним, применение кассетных боеприпасов запрещено положениями Международной Конвенции, ратифицированной 123 странами. Соединённые Штаты и Украина в их число не входят.
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