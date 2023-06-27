Foreign Policy: конгресс США призвал власть направить кассетные боеприпасы в Киев

Американские законодатели выступили с призывом к Белому дому передать кассетные боеприпасы киевскому режиму с целью оказания ему помощи при контрнаступлении, пишут корреспонденты Foreign Policy.

Напомним, применение кассетных боеприпасов запрещено положениями Международной Конвенции, ратифицированной 123 странами. Соединённые Штаты и Украина в их число не входят.