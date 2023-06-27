Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что контрнаступление ВСУ, скорее всего, закончится через несколько недель.
"Противник попытается всеми силами оправдаться перед своими хозяевами на Западе, чтобы убедить их, что деньги и техника были направлены не зря", — написал командир спецназа в своём официальном Telegram-канале.
По словам Алаудинова, Вооружённые силы Российской Федерации контролируют ситуацию. Как подчеркнул командир спецназа, военные должны рассредоточить ресурсы армии Украины и при этом не потерять солдат и технику.
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