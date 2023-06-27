Командир "Ахмата" Алаудинов назвал возможные сроки окончания украинского контрнаступления

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что контрнаступление ВСУ, скорее всего, закончится через несколько недель.

"Противник попытается всеми силами оправдаться перед своими хозяевами на Западе, чтобы убедить их, что деньги и техника были направлены не зря", — написал командир спецназа в своём официальном Telegram-канале.

По словам Алаудинова, Вооружённые силы Российской Федерации контролируют ситуацию. Как подчеркнул командир спецназа, военные должны рассредоточить ресурсы армии Украины и при этом не потерять солдат и технику.